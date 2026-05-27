Geleneksel Türk evlerini maketlerle tanıtıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mithat Tunaboylu, hobi olarak yaptığı maketlerle geleneksel Türk evlerini tanıtıyor.

Lüleburgaz'da fotoğraf stüdyosu işleten Tunaboylu, işinden arta kalan zamanlarda değerlendirmek amacıyla 27 yıl önce maket ev yapımına başladı.

Gezdiği yerlerde hayranlık duyduğu eski cumbalı evleri fotoğraflayan Tunaboylu, bu karelerden yola çıkarak yapıların maketlerini üretti.

Bugüne kadar 70'e yakın maket ev yapan Tunaboylu, katıldığı sergilerde geleneksel Türk mimarisinin tanıtımına katkı sağlıyor.

Yunanistan gezisinde Selanik'teki Atatürk Evi'ni ziyaret eden Tunaboylu, "Cumhuriyetin 100. yılına 100 Atatürk Evi" mottosuyla da 45 maket hazırladı.

Tunaboylu, AA muhabirine, eski ahşap cumbalı Türk evlerine hayranlık duyduğunu söyledi.

Bu ilgisinin zamanla hobiye dönüştüğünü belirten Tunaboylu, "Eski Türk evlerine, ahşap cumbalı evlere karşı bir hayranlığım var. Onlarla ilgili fotoğrafları inceliyordum ve o evlerin maketlerini yapmak geldi aklıma. Denemeler yaptım ve tamamen boş vakitleri değerlendirmek için hobi olarak başladım." dedi.

İlk olarak Türkiye'nin farklı yörelerindeki 10 evin maketini yaptığını anlatan Tunaboylu, şunları kaydetti:

"Bu ilk yaptığım evlerle ilgili Lüleburgaz'da karma bir sergiye dahil oldum. Sonrasında İstanbul'dan davet aldım. Erol Taş'ın kahvesinin önünde sokak sergisi açtım. Bugüne kadar denemeler ve ilk yaptığım evlerle birlikte 70'e yakın eserim var."

Pandemi döneminde Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin maketlerini yapmaya başladığını dile getiren Tunaboylu, "Cumhuriyetin 100. yılında 100 Atatürk Evi mottosuyla maket ev yapımına devam ettim. Kendime bir koleksiyon oluşturmaya çalıştım. Bunları gören herkesten güzel yorumlar alıyorum." diye konuştu.