Lüleburgaz'da Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 16'ya Yükseldi

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 16'ya ulaştı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karışan 12 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Hayatını kaybeden Sanpur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
