Lüleburgaz'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bir ağaç da devrildi. İtfaiye ekipleri rögar kapaklarını açarak su tahliyesini hızlandırdı. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri uyardı. Yarın öğle saatlerine kadar yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede aniden başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Durak Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yol bir süre trafiğe kapandı. Hürriyet Mahallesi Kalmaz Sokak'ta ise bir ağaç devrildi. Ağaç belediye ekiplerince bölgeden alındı.
İtfaiye ekipleri, suyun biriktiği yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, yarın öğle saatlerine kadar yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.