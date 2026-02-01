Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Lüleburgaz'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmelerine yönelik denetimlerde bulundu ve hijyen koşullarını kontrol etti. Ayrıca, Vize Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen dini bilgiler yarışmasında öğrenciler ödüllendirildi.

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, nişasta bazlı şeker üreten işletmeleri denetledi.

Denetimlerde ürünlerin üretim ve paketleme bölümleri incelendi.

Ayrıca hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Dini bilgiler yarışması yapıldı

Vize Müftülüğünce dini bilgiler yarışması düzenlendi.

Vize Müftüsü Mustafa Ekin, İlçe Vaizi Tahir Burak Albayrak, Gençlik koordinatörü Mahmut Yılmaz'ın da takip ettiği etkinlikte, yarıyıl tatili kampına katılan öğrenciler yarıştı.

Öğrenciler 25 soruyu doğru yanıtlayan Miraç Gönen birinci, Eymen ve Egemen Çevrim kardeşler ikinci, Gürbüz ve Göktuğ Çelik kardeşler ise üçüncü oldu.

Müftü Ekin, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel





