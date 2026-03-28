Kırklareli'nde çevreyi kirleten işletmeye ceza uygulandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, yol kenarına beton ve hafriyat atığı bırakan işletmeyi tespit etti.

Çevre kirliliğine neden olarak araziye beton ve hafriyat döken işletmeye 50 bin lira ceza uygulandı.