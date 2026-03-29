Lüleburgaz'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Bağımlılıkla mücadelede temel sorunun okuldan kopuş olduğunu belirten Yıldız, bu konuda çalışmalara ağırlık verildiğini söyledi.

Yıldız, spor aktiviteleriyle korunmasının bağımlılığa karşı en etkili önlem olduğunu dile getirdi.

Kurum müdürlerine bağımlılıkla mücadele konusunda projeler üretmesi için talimat veren Yıldız, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.