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Lukaşenko, aşırılık yanlısı suçlardan 15 hükümlüyü affeden kararnameyi imzaladı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, aralarında aşırılık yanlısı suçlardan 13 kişinin de bulunduğu 15 hükümlüyü affeden kararnameyi imzaladı. Affedilenlerin 10'u kadın, tamamı af talebinde bulunup suçlarını kabul etti ve pişmanlık duyduklarını belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, aşırılık yanlısı suçları işleyenler dahil 15 mahkumu affeden kararnameyi imzaladı.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun bazı mahkumların serbest bırakılmasına yönelik bir kararname imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Lukaşenko, aralarında aşırılık yanlısı nitelikte suçlar işlemiş 13 kişinin de bulunduğu 15 hükümlüyü affeden bir kararname imzaladı. Affedilenlerin çoğunluğunu (10 kişi) kadınlar oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Bu kişilerin tamamının af talebinde bulunduğu, suçlarını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, ayrıca serbest bırakılan mahkumların eylemleri nedeniyle pişmanlıklarını dile getirdiği ve yasalara uygun bir yaşam sürme taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko geçen hafta da ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole ile görüştükten sonra 25 mahkumu serbest bırakmış, karşılığında ABD'nin 2 Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldıracağı sözünü almıştı.

Kaynak: AA
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