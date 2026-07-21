Lübnanlı çocuklar, ülkenin güneyindeki Furun beldesinde başlattıkları girişimle halkın evlerine dönüşünü teşvik ediyor

İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Lübnan'ın güneyindeki Furun beldesinde çocuklar, hayatını kaybeden arkadaşlarının anısını yaşatmak amacıyla başlattıkları girişimle hazırladıkları sandviçleri sembolik ücretlerle satarak, bölge halkının evlerine dönmesini teşvik etmeyi ve dönen ailelere destek olmayı amaçlıyor.

İsrail saldırılarının ardından büyük bölümü enkaza dönen Bint Cubeyl ilçesine bağlı sınır beldesi Furun'da, Lübnan ordusunun kontrol noktaları ve devriyeleri arasında yaşam yavaş yavaş yeniden canlanmaya başladı.

Çerçeve anlaşmasıyla pilot bölgelerden biri ilan edilen beldede bir yandan bazı aileler evlerine dönerken, evleri kullanılamaz halde olanlar ise beldedeki okulda oluşturulan geçici barınma merkezinde kalıyor.

Temel hizmetlerin büyük ölçüde aksadığı beldede halk, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce uzaklıktaki yerleşimlere gitmek zorunda kalırken, topraklarını terk etmemekte kararlı olduklarını vurguluyor.

İsrail saldırılarında yakınlarını ve arkadaşlarını kaybeden Furunlu çocuklar ise "Hayat Girişimi" adını verdikleri projeyle beldenin yeniden ayağa kalkmasına katkı sunmaya çalışıyor.

İsrail'in Burc Kalavay beldesine düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 6 yaşındaki arkadaşları Ali Nadir'i unutmayan çocuklar, onun adına sürekli hayır olacak bir çalışma başlatmaya karar verdi.

Çocuklar, hazırladıkları sandviçleri sembolik ücretlerle satarak hem belde sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunuyor hem esnafı dükkanlarını yeniden açmaya ve aileleri Furun'a dönmeye teşvik ediyor.

Saldırıların yalnızca binaları değil günlük yaşamı da yıktığı beldede çocukların girişimi, bölge halkı tarafından umut veren bir dayanışma örneği olarak görülüyor.

"Amaç bizi topraklarımızdan koparmaktı"

Furun'da büyük hasar gören caminin önünde AA muhabirine konuşan belde sakinlerinden Şeyh Muhammed Bezzi, İsrail saldırılarında beldenin yüzde 80'den fazlasının yıkıldığını söyledi.

Saldırıların temel amacının halkı topraklarından koparmak olduğunu belirten Bezzi, "Ancak bizim yaşama irademiz ve kararlılığımız var. Burası Lübnan, burası bizim vatanımız. Güney bizim için çok değerli ve onu terk etmeyeceğiz." dedi.

Enkazın ortasında beyaz tişörtlerle dolaşan çocukları gösteren Bezzi, "Beyaz renk, savaş istemediğimizin mesajıdır. Ancak savaş bize dayatılırsa buna irademiz ve direncimizle karşı koyacağız." ifadelerini kullandı.

Bezzi, çocukların girişiminin yetişkinlerin yönlendirmesiyle değil tamamen kendi fikirleriyle ortaya çıktığını anlattı.

"Köyümüzde hiçbir şey kalmamıştı"

7 yaşındaki Mehdi ise girişim fikrinin, beldede temel ihtiyaçların karşılanamadığını gördüğünde ortaya çıktığını anlattı.

"Köyümüzde hiçbir şey kalmamıştı. İnsanlar en basit ihtiyaçlarını almak için uzak yerlere gitmek zorunda kalıyordu." diyen Mehdi, bunun üzerine İsrail saldırısında yaşamını yitiren arkadaşları Ali Nadir'in anısına "Hayat Girişimi"ni başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

8 yaşındaki Emir de girişimin yalnızca yardım amacı taşımadığını belirterek, "İnsanları köylerine dönmeye, dükkanlarını yeniden açmaya ve hayatlarını yeniden kurmaya teşvik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.