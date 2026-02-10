Haberler

Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Suudi Arabistan'da askeri işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü

Güncelleme:
Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile iki ülke orduları arasındaki işbirliğini güçlendirme ve Lübnan ordusuna destek konularını görüştü.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile iki ülke orduları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve Lübnan ordusuna destek konularını görüştü.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heykel, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli'nin resmi daveti üzerine, başkent Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarına katıldı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ruveyli ile bir araya geldi.

Taraflar, iki ülke orduları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile Lübnan ordusuna destek amacıyla mart ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi planlanan konferansa ilişkin hazırlıkları ele aldı.

Genelkurmay Başkanları ayrıca, Lübnan ordusunun çeşitli alanlarda desteklenmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
