Lübnan ve Suriye Ortak Komiteler Kuruyor

BEYRUT, 2 Eylül (Xinhua) -- Lübnan ve Suriye, sınır güvenliği ve kayıp kişilerle ilgili sorunları ele almak üzere ortak komiteler kuracak.

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ve Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Direktörü Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığındaki Suriye heyeti pazartesi günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya geldi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'na göre toplantıda ortak sorunların çözümü ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesinin yolları görüşüldü.

Haberde Lübnan'da tutuklu bulunan ve kayıp durumdaki Suriyeliler ile Suriye'deki kayıp Lübnanlıların durumunun toplantıda ele alınan başlıca konular arasında yer aldığı belirtildi.

Sınır kontrolü konusunda işbirliği yapılması ve kaçakçılığın önlenmesi konularında mutabık kalan taraflar, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün kolaylaştırılması konusunu da görüştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly T. Clements de pazartesi günü Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir görüşme gerçekleştirdi. Clements, Lübnan'daki 200.000'den fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü kaydederek, yıl sonuna kadar 200.000'i aşkın mültecinin daha ülkeye dönmesinin beklendiğini belirtmişti.

Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülkede 2,08 milyonun üzerinde Suriyeli mülteci bulunuyor.