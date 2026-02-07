Lübnan: Suriyeli mahkumların iadesi anlaşması, iki ülke ilişkilerinin "arındırılması" sürecinde ilk adım

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Suriyeli mahkumların ülkelerine iadesini öngören anlaşmanın Beyrut ve Şam arasındaki ilişkilerin "arınması" sürecinde bir başlangıç ve ilk adım olduğunu belirtti.

Recci, 5 Şubat'ta başkent Beyrut'ta imzalanan ve 300'den fazla Suriyeli hükümlünün ülkelerine nakledilmesini öngören anlaşmaya ilişkin, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Recci, "anlaşmanın Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkilerin arındırılması sürecinde bir başlangıç ve ilk adım olduğunu" ifade etti.

Recci, kara ve deniz sınırlarının belirlenmesi, Suriyeli sığınmacıların güvenli geri dönüşünün sağlanması ile iki ülkenin çıkarları ve egemenliğine hizmet edecek şekilde ikili anlaşmaların gözden geçirilmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

Lübnan cezaevlerindeki Suriyeliler

Lübnan'daki cezaevlerinde tutulan Suriyelilerin büyük bölümü 2011 sonrası iç savaş döneminde tutuklananları kapsıyor. Bu kişilerin çoğunun dosyası hala sonuçlanmadı. Tutuklamalar, genellikle Esed rejimine karşı muhalif gruplara destek iddialarına dayanıyor.

Rejimin devrilmesinin ardından konu, Beyrut ile Şam arasında adli ve siyasi işbirliğinin başlıklarından biri haline geldi.

Lübnan'daki cezaevlerinden tutulan Suriyelilerin sayısı yaklaşık 2 bin 500 olarak tahmin ediliyor.