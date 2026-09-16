Lübnan ve İsrail'in ABD büyükelçileri Washington'da bir araya geldi

Lübnan ve İsrail'in ABD büyükelçilerinin, iki ülke arasındaki müzakerelerde yaşanan duraklamayı aşmak amacıyla ABD'nin başkenti Washington'da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen resmi bir Lübnanlı kaynak, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Neda Hammade Muavvad ile İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'ın ABD Dışişleri Bakanlığı binasındaki görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve TSİ 00.00 civarında sona erdiğini belirtti.

Görüşmenin içeriği ve sonuçlarına ilişkin detay vermekten kaçınan kaynak, daha önce yaptığı açıklamada toplantıda " Lübnan'daki gelişmeler ile geçen haziran ayında Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasının uygulanma mekanizmasının" ele alınacağını kaydetmişti.

Söz konusu kritik görüşmenin, Lübnan ile İsrail arasında bu hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması planlanan müzakere turunun ekim ayına ertelenmesiyle eş zamanlı gerçekleşmesi dikkati çekti.

Dün, İsrail ile Lübnan arasında 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması beklenen müzakere turunun ertelendiği bildirilmişti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA