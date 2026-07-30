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Lübnan savcılığı, Netanyahu ile fotoğrafı tartışma yaratan iş adamı hakkında arama ve soruşturma emri çıkardı

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Lübnan savcılığı, Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yemek yerken çekilen fotoğrafıyla tartışma yaratan Lübnanlı bankacı ve iş adamı Antoun Sehnaoui hakkında "İsrailli düşmanla temas kurmak" suçlamasıyla 30 günlük arama ve soruşturma emri çıkardı.

Lübnan savcılığı, Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yemek yerken çekilen fotoğrafıyla tartışma yaratan Lübnanlı bankacı ve iş adamı Antoun Sehnaoui hakkında "İsrailli düşmanla temas kurmak" suçlamasıyla 30 günlük arama ve soruşturma emri çıkardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan Netanyahu ile Sehnaoui'nin birlikte yemek yerken görüldüğü fotoğrafın gerçek olup olmadığının belirlenmesi için ilgili teknik birimlerce inceleme başlatıldı.

Yapılan teknik analiz sonucunda fotoğrafın gerçek olduğu, herhangi bir dijital manipülasyona uğramadığı ve yapay zeka teknolojileriyle değiştirilmediği tespit edildi.

Bunun üzerine Temyiz Başsavcısı Yargıç Ahmed Rami el-Hac, Lübnan'ın önde gelen bankacı ve iş insanlarından Sehnaoui hakkında "İsrailli düşmanla temas kurmak" ve "İsrail'i Boykot Yasası'nı ihlal etmek" suçlamalarıyla 30 günlük arama ve soruşturma emri çıkardı.

Netanyahu ile Sehnaoui'nin Washington'da birlikte yemek yerken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA
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