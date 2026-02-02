Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı, güneydeki hastanelere yönelik İsrail tehditlerini kınadı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, güneydeki hastanelere yönelik İsrail'in tehditlerini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. İsrail ordusunun, bölgedeki bir hastaneyi hedef alarak halkı kışkırtıcı bildirimlerde bulunmasını eleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, güneydeki Bint Cubeyl ilçesinde "bölge halkını hedef alan kışkırtıcı ve yıldırma amaçlı" bildiriler attı.

Söz konusu bildirilerde, bölgedeki bir hastanenin Hizbullah mensubu bazı kişilerce kullanıldığı iddia edilerek vatandaşlara bu kişilerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, sağlık kurumlarının tehdit edilmesi ya da hedef alınmasının hastalar ile sağlık personelinin hayatını tehlikeye attığına dikkat çekilerek, bunun hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacak bir suç olduğu ifade edildi.

