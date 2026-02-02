Lübnan Sağlık Bakanlığı, güneydeki hastanelere yönelik İsrail tehditlerini kınadı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki hastanelere yönelik İsrail tehditlerini kınayarak bu tehditleri, "uluslararası hukuk ile sözleşmelerin açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, güneydeki Bint Cubeyl ilçesinde "bölge halkını hedef alan kışkırtıcı ve yıldırma amaçlı" bildiriler attı.

Söz konusu bildirilerde, bölgedeki bir hastanenin Hizbullah mensubu bazı kişilerce kullanıldığı iddia edilerek vatandaşlara bu kişilerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise güneydeki hastanelere yönelik İsrail tehditlerinin sert şekilde kınandığı belirtilerek söz konusu tehditlerin "uluslararası hukuk ile sözleşmelerin açık ihlali" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sağlık kurumlarının tehdit edilmesi ya da hedef alınmasının hastalar ile sağlık personelinin hayatını tehlikeye attığına dikkat çekilerek, bunun hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacak bir suç olduğu ifade edildi.