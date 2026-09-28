Lübnan ordusu, Sur'daki Zıbkin Vadisi'nde İsrail'e ait casusluk kamerasını söktü

Lübnan ordusu, Sur'daki Zıbkin Vadisi'nde İsrail'e ait casusluk kamerasını söktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lübnan ordusuna bağlı uzman askeri birlik, Sur'un Zıbkin Vadisi çevresinde İsrail'e ait bir casuslık düzeneği tespit etti. İnsansız hava aracıyla yerleştirildiği ve güneş enerjisi sistemiyle donatıldığı belirtilen casus kamera, ekipler tarafından söküldü.
Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentinde İsrail'e ait kameralı bir casusluk düzeneği ele geçirdiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ordusuna bağlı uzman askeri birlik, Sur'un Zıbkin Vadisi'nin çevresinde İsrail'e ait bir casusluk düzeneği tespit etti.
İnsansız hava aracı tarafından bölgeye yerleştirildiği ve güneş enerjisi sistemiyle donatıldığı belirtilen casus kamera, ekipler tarafından söküldü.
Kaynak: AA