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Lübnan Ordusu, İsrail'e Fırlatılan Roketlerle İlgili 3 Filistinliyi Teslim Aldı

Lübnan Ordusu, İsrail'e Fırlatılan Roketlerle İlgili 3 Filistinliyi Teslim Aldı
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Lübnan ordusu, 22-28 Mart tarihlerinde güneyden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili olarak Hamas tarafından 3 Filistinli şüphelinin kendilerine teslim edildiğini bildirdi. Hükümet, ulusal güvenliği sarsan eylemlere izin vermeyeceklerini vurguladı.

Lübnan ordusu, 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili Filistinli 3 şüphelinin Hamas tarafından kendilerine teslim edildiğini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, hükümetin ve Yüksek Savunma Konseyinin, ülkenin ulusal güven ve istikrarını sarsmaya yönelik eylemlere izin verilmemesi uyarısına işaret edildi.

Ordu ve emniyet kurumu yöneticilerinin yaptığı yoğun temaslar sonucu Hamas'ın bir zanlıyı daha kendilerine teslim ettiği aktarılan açıklamada, Filistinli kişinin güneydeki Sur kentinde teslim aldıkları ifade edildi.

Lübnan ordusu, böylece 22-28 Mart'ta güneyden İsrail'e atılan roketlerin şüphelisi 3 Filistinlinin teslim alındığını kaydetti.

Açıklamada, teslim aldıkları kişiler hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Lübnan hükümeti, Hamas veya diğer Filistinli gruplara, " Lübnan'ın ulusal güven ve istikrarını sarsmamaları" uyarısı yapmıştı.

Lübnan ordusu birkaç gün önce de 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili Lübnanlı ve Filistinli bazı kişileri gözaltına aldığını açıklamıştı.

İsrail, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek ülkenin doğusuna ve güneyine 2 gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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