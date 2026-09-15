Lübnan Meclisindeki oturumda "silahların toplanması ve İsrail ile müzakere" konuları öne çıktı

Lübnan Meclisinin hükümetin çalışmalarını değerlendirdiği toplantının ilk gününde, İsrail ile müzakereler, çerçeve anlaşması ve silahların yalnızca devletin elinde toplanması konuları ele alındı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan Meclisinin hükümetin çalışmalarını, yerinden edilenlerin durumunu ve savaşın etkilerini değerlendirdiği toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda Başbakan Nevvaf Selam, hükümetin çalışmaları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, yürütülen müzakereler ve silahların devletin elinde toplanması konularıyla ilgili konuşma yaptı.

Milletvekillerinin konuşmalarında müzakere sürecinin gözden geçirilmesi ve silahların devletin elinde toplanması çağrıları öne çıkarken, hükümetin iç meselelerdeki performansı da eleştirildi.

Silahların toplanması ve çerçeve anlaşmasına tepkiler

Oturumda konuşan Özgür Yurtseverler Partisi lideri ve Milletvekili Cibran Basil, silahların hala devlet tekelinde toplanamaması konusunda hükümeti eleştirdi.

İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise Basil, "Savaşı durdurmak için İsrail ile müzakereden yanayız çünkü Hizbullah'ın silahları artık Lübnan'ı koruyamıyor. Barıştan yanayız, teslimiyetten değil." ifadelerini kullandı.

Silahların tamamen devletin elinde bulunmasını desteklediğini vurgulayan Basil, "dış güçlere dayanılarak silahsızlandırmanın başarıya ulaşamayacağını", izlenen yolun değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Emel Hareketi Milletvekili Annaye İzzeddin ise hükümetin yerinden edilenlerin barınma ihtiyaçlarına yeterli şekilde karşılık vermediğini söyledi.

İlerlemeci Sosyalist Partisi Milletvekili Hadi Ebu Hasan, İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasına itiraz ederek, sonuçsuz kalan müzakereler nedeniyle "ülkenin büyük bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu" savundu.

Silahlar teslimi konusunda ise "Silahların yalnızca devletin elinde bulunması konusunda artık pazarlığa yer yok." diyen Ebu Hasan, Lübnan'ın dostlarından ordunun görevlerini yerine getirebilmesi için destek istedi.

Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Bu Saab da "Çerçeve anlaşmasının ne olduğunu şu ana kadar anlamış değiliz." diyerek Başbakan'dan anlaşmanın içeriğini ve bununla neyin hedeflendiğini açıklamasını talep etti.

Hizbullah Milletvekili İbrahim Musevi ise konuşmasında "Direnişin ne yaptığını soruyorsunuz. Biz de devletin orduyu silahlandırmak ve toprağı savunmak için ne yaptığını soruyoruz." dedi.

Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel ise Lübnan'ın ve toplumun parçalanmaya doğru gittiği uyarısında bulunarak, hükümete devletin inşası için kararlı adımlar atma çağrısı yaptı.

Cemayel, Hizbullah'a işaret ederek, "Lübnan'la ilgisi olmayan 3 destek savaşı, güneyin yıkılmasına, daha önce işgal altında olmayan toprakların işgal edilmesine ve yaklaşık 14 bin kişinin ölümüne yol açtı." ifadesini kullandı.

Meclis oturumuna yarın da devam edileceği aktarıldı.

Lübnan ile İsrail, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesini ve eş zamanlı olarak Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanmasını öngören çerçeve anlaşmasını imzalamıştı.

Kaynak: AA