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Lübnan Meclis Başkanı, Hizbullah'ın Litani'nin güneyinden çekilmesini İsrail'in çekilmesi şartıyla, kabul etti

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD arabuluculuğunda duyurulan ateşkesi 'tuzaklı, melez ve adaletsiz' olarak nitelendirdi. Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesini, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesiyle eş zamanlı olması koşuluyla kabul ettiğini bildirdi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD arabuluculuğunda duyurulan ateşkesi "tuzaklı, melez ve adaletsiz" olarak nitelendirerek ateşkesin "koşulsuz" şekilde uygulanmasını gerektiğini, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesinin ise İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesiyle eş zamanlı olması koşuluyla kabul ettiğini bildirdi.

Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Berri'nin 1 Haziran'da duyurulan şartlı ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Anlaşma metnini "melez" olarak tanımlayan Berri, metinde "ateşkesin kara, deniz ve havada hiçbir koşula bağlı olmaksızın ilan edilmesi yerine Hizbullah'ın ateşi tamamen kesmesi ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi" şartlarının eklendiğini belirtti.

Berri, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesine ilişkin ifadelerin de sınırlandırıldığını ve anlaşma metninin bu yönleriyle "tuzaklarla doldurulduğu" değerlendirmesinde bulundu

Bununla birlikte ateşkesin kara, deniz ve havada hiçbir ön koşul olmaksızın tam ve kapsamlı şekilde uygulanması gerektiğini kaydeden Berri, (Meclis Başkanı olarak)) Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesinin, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesiyle eş zamanlı olması koşuluyla, kabul ettiğini kaydetti.

Berri, "(Ateşkes metni) Metnin geri kalan kısmı adaletsizdir ve anılmaya değmez." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak Hizbullah 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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