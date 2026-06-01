Lübnan Meclis Başkanı: Hizbullah Ateşkese Hazır

BEYRUT, 1 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'ın derhal yürürlüğe girecek kapsamlı bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu belirterek, İsrail'i askeri operasyonlarını durdurmaya zorlayacak girişimlerde bulunulması çağrısı yaptı.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Berri pazar günü yaptığı açıklamada, çatışmanın "direniş güçlerinin ateşkese yönelik tutumundan değil," İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürerek binlerce Lübnanlı sivili yerinden etmesi ve birçok bölgedeki köy ve evleri yaşanamaz hale getirmesinden kaynaklandığını söyledi.

Berri, çatışmayı yatıştırmaya yönelik her türlü çabanın, İsrail'i saldırılarını tamamen durdurmaya zorlayacak somut taahhütler içermesi gerektiğini de belirtti.

Lübnan'ın güneyindeki askeri operasyonlarını eşi görülmemiş şekilde artıran İsrail, bu operasyonların Hizbullah'ı ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu iddia ediyor.

