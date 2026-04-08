Lübnan Meclis Başkanı Berri, Pakistanlı Büyükelçi ile ABD-İran ateşkesini görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Pakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Selman Athar ile ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi görüşerek, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ise ateşkese uymadığını belirtti.

Berri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Berri ve Pakistanlı Büyükelçi Athar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Berri, Pakistan hükümetinin bölgede geçici ateşkesin sağlanmasına yol açan çabalarından övgüyle söz etti.

Berri, Pakistanlı Büyükelçi'ye İsrail'in anlaşmaya uymadığını iletti ve başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.