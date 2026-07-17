Lübnan, İsrail ve ABD askeri heyetleri arasındaki çevrim içi toplantı ertelendi

Lübnanlı bir askeri kaynak, Lübnan, İsrail ve ABD askeri heyetleri arasında bugün çevrim içi yapılması planlanan toplantının ertelendiğini bildirirken, İtalya'nın başkenti Roma'da varılan mutabakatta öngörülmesine rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki pilot bölgelerden çekilmeye başladığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı askeri kaynak, Lübnan, İsrail ve ABD askeri heyetleri arasında bugün yapılması planlanan çevrim içi toplantının, ABD ve İsrail tarafıyla ilgili teknik nedenlerden dolayı karşı tarafın kararıyla henüz belirlenmeyen ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Kaynak, 14-15 Temmuz'da Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail müzakerelerinin altıncı turunda varılan anlaşma kapsamında İsrail ordusunun Lübnan'da pilot bölgelerden çekilmeye başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Askeri kaynak, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde daha önce konuşlandığı bölgelerde devriyelerini sürdürdüğünü belirtti.

Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail müzakerelerinin 6. turunda, çerçeve anlaşması kapsamında İsrail'in kademeli çekilme sürecinin 2 pilot bölgede başlatılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla 2 pilot bölgenin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Yetkili, pilot bölgelerin birkaç gün içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını ve görüşmelerde İsrail'in çekilme takviminin ayrıntılarının ele alındığını belirtmişti.