Lübnan, İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti

Lübnan, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi 'istenmeyen kişi' ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeyi terk etmesini istedi. Ayrıca Lübnan, İran’ın diplomatik normları ihlal ettiğini belirterek Tahran Büyükelçisi'ni de istişare için geri çağırdı.

Lübnan, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istedi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
