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Lübnan ve İngiltere'den Güvenlik İşbirliği Mutabakatı

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Lübnan ile İngiltere, askeri ve güvenlik kurumlarının kapasitesini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, İç Güvenlik Kuvvetleri ve orduya destek, terörle mücadele ve altyapı yenilenmesini kapsıyor.

Lübnan ile İngiltere arasında, Lübnan'daki askeri ve güvenlik kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, mutabakat zaptı Lübnan İçişleri ve Belediyeler Bakanı Ahmed el-Haccar, Savunma Bakanı Mişel Mensa ve İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi Hamish Cowell tarafından başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığında imzalandı.

Tarafların, imzalanan mutabakatın Lübnan ile İngiltere arasındaki işbirliğinin derinliğini ve güvenlik alanında ortak çalışmayı sürdürme iradesini yansıttığını belirttiği aktarıldı.

İngiltere'nin Lübnan'daki mutabakat zaptıyla uygulanacak güvenlik destek programının, ülkede güvenliği güçlendirmeyi ve istikrarsızlığa yol açan unsurları azaltmayı amaçladığı belirtildi.

Programla ayrıca Lübnan güvenlik kurumlarının iç ve dış tehditlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Program kapsamında Lübnan İçişleri ve Savunma Bakanlıkları ile bunlara bağlı kurumlara destek verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda başta İç Güvenlik Kuvvetleri ve Lübnan ordusunun desteklenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Programın terör ve suç kaynaklı şiddetle mücadele gibi güvenlik alanlarında Lübnan kurumlarının kapasitesini geliştirmeyi de kapsadığı ifade edilirken ayrıca, tesis ve altyapıların yenilenmesi ve donatılması, dijital altyapının geliştirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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