Haberler

Lübnan'dan İsrail'e: Müzakere tek seçenek

Lübnan'dan İsrail'e: Müzakere tek seçenek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, güneydeki hedeflere savaşla ulaşılamayacağını, toprakların kurtarılması ve ordunun sınırlara konuşlandırılması için İsrail'le müzakerenin tek seçenek olduğunu söyledi. Ayrıca reform ve yolsuzlukla mücadele vurgusu yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin güneydeki hedeflerine ulaşabilmesi için İsrail'le müzakerelerin tek seçenek olduğunu belirterek, bu hedeflerin başında toprakların kurtarılması ve ordunun uluslararası sınırlara kadar konuşlandırılmasının geldiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Lübnan Genel Maruni Konseyi heyetini kabulünde, ülkesinin güneydeki hedeflerinin savaş yoluyla gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

İsrail'le müzakere kararının savaşın yol açtığı yıkım ve trajedilerden kaçınmak amacıyla alındığını belirten Avn, müzakerelerin "engeller ve zorluklar nedeniyle kolay ve hızlı olmadığını ancak savaştan çok daha iyi bir seçenek olduğunu" kaydetti.

Avn, "Aynı hedeflerde buluşuyoruz: Güneyin kurtarılması, ordunun sınırlara kadar konuşlandırılması, esirlerin geri getirilmesi, halkın evlerine dönmesi ve yeniden imar." ifadelerini kullandı.

Bu hedeflere savaş yoluyla ulaşılamayacağının görüldüğünü vurgulayan Avn, "Dolayısıyla müzakereden başka bir seçenek kalmıyor." dedi.

Lübnan'da reform çalışmaları

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki reform çalışmalarına ilişkin de hükümetle birlikte yıllardır süregelen yolsuzluk sorunuyla mücadele etmeye başladıklarını belirtti.

Avn, "Devlet anlayışını reddeden bazı kesimlere karşı mücadele ediyoruz, biz ise devlet istiyoruz." dedi.

Hükümetin ekonomik ve mali reformlar kapsamında bazı adımlar attığını aktaran Avn, bunların yeterli olmadığını ancak ülkede ekonomik büyüme sağlandığını ifade etti.

Avn, büyümenin bu yıl daha da yükselmesinin beklendiğini ancak savaşın bu umudu ortadan kaldırdığını söyledi.

Tüm bu gelişmelere rağmen "Lübnan'ın ayakta kaldığını ve kurumlarının faaliyetlerini sürdürdüğünü" belirten Avn, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen devlet yapısının korunduğunu kaydetti.

İsrail, 2 Mart 2026'dan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan makamlarına göre saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Tel Aviv, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da ABD arabuluculuğunda imzalanan ve İsrail güçlerinin Lübnan topraklarının tamamından kademeli olarak çekilmesini, buna karşılık Lübnan ordusunun bölgelerde konuşlandırılmasını ve silahlı grupların silahsızlandırılmasını öngören anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler

Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte yeni hamlesi...
Gigi Hadid’den kendisinden 20 yaş büyük sevgilisiyle ilgili olay itiraf!

Kendisinden 20 yaş büyük sevgilisiyle ilgili olay itiraf!
Ahmed Şara saldırılar sonrası Putin ile görüştü

İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha bitti! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
Jandarmadan dev operasyon: Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı

Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı! Patlayıcı, el bombası...
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!