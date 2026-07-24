Lübnan'dan UNIFIL için alternatif güç sinyali

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) görevine devam etmesinin önümüzdeki dönemde en uygun seçenek olduğunu, bunun mümkün olmaması halinde ise yerine alternatif bir uluslararası gücün oluşturulması gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Sandra de Waele ile birlikte büyükelçiler ve maslahatgüzarlardan oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede konuşan Avn, 31 Aralık'ta görev süresi dolacak UNIFIL'in önümüzdeki dönemde ülkede kalmasının en uygun seçenek olduğunu belirterek, bunun mümkün olmaması halinde ise yerine alternatif bir uluslararası gücün konuşlandırılması gerektiğini vurguladı.

AB'ye, Washington'da üzerinde ABD arabuluculuğunda İsrail ile varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına destek verme çağrısında bulunan Avn, Lübnan'daki istikrarın bölge ülkelerinin istikrarına da katkı sağlayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile 21 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin "verimli geçtiğini" belirten Avn, "Artık savaşı tamamen sona erdirmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Lübnan'ın güneyini işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

UNIFIL'in Lübnan'daki görev süresi 31 Aralık'ta sona eriyor. Görev süresinin uzatılmaması halinde, ardından bir yıl sürecek düzenli ve güvenli geri çekilme süreci başlayacak.

Kaynak: AA