Lübnan Dışişleri Bakanı Recci: İsrail Saldırıları Topraklarımızı Kurtarma Kararlılığımızı Artırıyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde hedef aldığı köylerde helikopterle incelemelerde bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, "İsrail saldırılarının güney köylerde yol açtığı yıkımın boyutu, bizi topraklarımızı kurtarmaya ve silahı devletin elinde toplamaya daha da kararlı kılıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Recci, Lübnan'ın güneyinde, İsrail saldırılarının sınır köylerinde yol açtığı yıkımı yerinde incelemek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait helikopterle inceleme yaptı.

Recci daha sonra, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bulunan karargahını ziyaret ederek, UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile görüştü.

Bakan Recci, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen bölgeye düzenlediği son saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnanlı Bakan, "İsrail saldırılarının güney köylerde yol açtığı yıkımın boyutu, bizi topraklarımızı kurtarmaya ve silahı devletin elinde toplamaya daha da kararlı kılıyor." dedi.

Recci, incelemeleri sırasında gördüklerinin "devletin egemenliğini tesis etme ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulama konusunda Lübnan ordusuna destek vermenin gerekliliğine olan inancını pekiştirdiğini" söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ile İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sonlandırmış, kalıcı ateşkes ve tampon bölge çağrısında bulunmuştu.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.