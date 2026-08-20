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Lübnan'dan İran'a Sert Uyarı: Büyükelçi Egemenlikle Çelişiyor

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Lübnan Dışişleri Bakanı, İran'ın Beyrut Büyükelçisi'nin ülkede kalmasının egemenlik ihlali olduğunu belirtti. Tahran yönetiminin diplomatik kurallara uyması ve iç işlerine karışmayı bırakması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, mart ayında "istenmeyen kişi" ilan edilen İran'ın Beyrut Büyükelçisi'nin ülkede kalmaya devam etmesinin egemenlik ilkeleriyle çeliştiğini belirtti.

Recci ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasında 24 Mart'ta yaşanan diplomatik krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı, İran ile diplomatik ilişkilerin normal seyrine dönmesi için Tahran yönetiminin Lübnan'ın aldığı kararlara diplomatik ilke ve kurallara uygun şekilde uyması gerektiğini vurguladı.

İranlı yetkililerin Lübnan'ın iç işlerine karışmayı durdurması gerektiğini kaydeden Recci, bunun son örneğinin İran Meclis Başkanı'nın (Muhammed Bakır Kalibaf) yaptığı açıklamalar olduğunu dile getirdi.

Recci, İran'ın Beyrut Büyükelçisi'nin hala ülkeyi terk etmemiş olmasının, Lübnan yönetimi tarafından alınmış, uygulanması zorunlu ve istisna ya da yoruma açık olmayan egemenlik ilkesiyle çeliştiğini kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istemişti.

Kaynak: AA
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