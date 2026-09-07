Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail saldırılarını durdurmanın en etkili yolunun müzakereler olduğunu söyledi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail'in ülkesine yönelik devam eden saldırılarını kınayarak bunun durdurulması için en etkili yolun müzakereler olduğunu belirtti.

Recci, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Bakanlar Konseyi'nin 166. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Hizbullah'ın Lübnan'ı son iki yılda art arda iki savaşa sürüklediğini ifade eden Lübnan Dışişleri Bakanı, daha önce Hizbullah'ı "Lübnan'ın güvenliğiyle oynamaması ve ülkeyi böylesine yıkıcı savaşlara sürüklememesi" konusunda uyardıklarını söyledi.

Recci, "Lübnan bugün, devletin yalnızca kendi imkanlarıyla tüm toprakları üzerindeki hakimiyetini tesis etmesini ve İsrail'i güçlerini uluslararası sınırlara çekmeye mecbur bırakmasını sağlayacak cesur kararlar alınmasını gerektiren kritik bir dönemeçte." dedi.

İsrail'in devam eden saldırılarını ve uluslararası hukuk hükümlerini ihlal etmesini kınayan Recci, İsrail'in Lübnan topraklarının geniş bir bölümünü işgal ettiğini belirtti.

Recci, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakere sürecinin, saldırıları durdurmanın ve İsrail'i uluslararası alanda tanınan sınırların gerisine çekilmeye zorlamanın "en etkili yolu" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri ABD'nin öncülüğünde mevcut krize çözüm bulmak için bir süredir müzakereler yapıyor.

İki ülke 14 Nisan'dan bu yana 5'i ABD'nin başkenti Washington'da, ikisi İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirdi.

Müzakerelerin 8. turunun eylül ayında İtalya'da yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA