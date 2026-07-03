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Lübnan, Suriye'nin başkenti Şam'daki saldırıyı kınadı

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Lübnan, Suriye'nin başkenti Şam'da 10 kişinin ölümüne ve 21 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınadı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, saldırının Suriye'nin istikrarını hedef aldığını belirtti.

Lübnan, Suriye'nin başkenti Şam'da 10 kişinin ölmesine, 21 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şam'da dün "masum sivilleri hedef alan terör saldırısı" şiddetle kınandı.

Terör saldırılarına karşı Lübnan'ın Suriye hükümeti ve halkının yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu terör saldırısı, uzun yıllar boyunca yaşanan acılardan sonra toparlanma ve kalkınma sürecine giren Suriye'nin güven ve istikrarını yeniden hedef alma girişimidir."

Bahsi geçen saldırının başkentteki Adalet Sarayı yakınlarında gerçekleşmesinin tehlikeli mesajlar içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, adliyenin hem adaleti hem de hukukun egemenliğini temsil ettiği belirtildi.

Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yolda, Adalet Sarayı'nın yanındaki işletmede dün meydana gelen patlamada son olarak 10 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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