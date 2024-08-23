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Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

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Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim tırmandı. Lübnan'dan gün boyu fırlatılan 100 roket, İsrail'in birçok bölgesinde yangına neden oldu.

Lübnan'dan gün boyu fırlatılan 100 roket, İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıkardı. Yangınlar kameralara yansıdı.

İsrail ordu radyosu X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bilgi verdi. Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'deki Safed kenti ve çevresine doğru 20'ye yakın roket atıldığının gözlemlendiği belirtildi.

İSRAİL'İN BİRÇOK BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI

Açıklamada, roketlere karşı konulması ve bazılarının düşmesinin, Batı Celile'deki Ayn Zitim bölgesi yakınındaki Birya Ormanı'nın birçok noktasında yangın çıkmasına neden olduğu kaydedildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona kenti ve çevresine doğru 40 roket atıldığını tespit ettiği ve bu roketlere karşı koyması sonucu yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler İsrail Lübnan Dünya Ordu Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Kerim Arda:

içimin yağlari cayır cayır eriyor valla,ohh böyle mis gibi haberler gelmeye devamke.

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Hasan Kürşat Gümüş:

Ölü sayısı görmek istiyorum bilgi varsa haberi güncelleyin lütfen

10
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BARBAROS:

Doğru yere atıyorlardın inşallah. Roketleri israf etmesinler yerini bulsun..

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