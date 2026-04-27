Lübnan'dan fırlatılan İHA nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Lübnan'daki Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 07.40'ta İHA sızması nedeniyle sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın İsrail ordusu tarafından engellendiği, önleme sırasında düşen parçalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, saat 08.05'te sirenlerin tekrar çaldığı, fakat bunun bir yanlış alarm olduğu ileri sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve Hizbullah'ın aralıklarla misillemeleri sürüyor.