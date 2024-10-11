Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Sancaktar Gemisi, Mersin Limanı'na ulaştı (Aktüel görüntülerle)
Mersin.
Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Sancaktar Gemisi, Mersin Limanı'na ulaştı (Aktüel görüntülerle)
Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Sancaktar Gemisi, Mersin Limanı'na ulaştı (Aktüel görüntülerle)
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