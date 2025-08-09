Lübnan'da Silahların Devlette Toplanması Kararı Alındı

Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, ülkede silahların devletin elinde toplanması kararının alındığını hatırlatarak, "kapıda bir savaş olduğu söylemlerinin doğru olmadığını" söyledi.

Yerel medyadan El-Cedid televizyonuna açıklamalarda bulunan Caca, Lübnanlıların, silahların devletin elinde toplanmasına yönelik hükümet kararının nasıl uygulanacağını öğrenmek için ağustos ayının sonunu bekledikleri yönündeki söyleme katılmadığını belirtti.

"Karar alındığında, bazıları sanki kapıda bir savaş varmış gibi zannediyor, ancak bu doğru değil." diyen Caca, alınan kararın uygulanması için ne bir savaşa ne de benzeri bir şeye gerek olmadığını ifade etti.

Caca, Bakanlar Kurulu'nun silahların toplanması dosyasının 5 Ağustos Salı günü aldığı kararla ve 7 Ağustos Perşembe günü yeniden teyit ederek sonuçlandırdığını hatırlattı.

Lübnan Güçleri Partisi lideri, devletin, kendi yetkisi dışında herhangi bir silahlı veya güvenlik örgütünün gayrimeşru olduğunu ilan etmesi ve bu örgütlere yönelik tüm hizmet ve kolaylıkların durdurulmasının, söz konusu olguyu sona erdirmeye yeteceğini ifade etti.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah ise Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının " Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu 7 Ağustos'ta, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Enformasyon Bakan Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.