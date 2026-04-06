Lübnan'da 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1497'ye yükseldi

2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 1497'ye, yaralı sayısı ise 4639'a ulaştı. Saldırılarda ölenlerin 130'u çocuk, 101'i kadın.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1461'e çıktığını bildirmişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

Teşkilatta köklü değişim! Bahçeli, İstanbul'u ona emanet etti

Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!