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Lübnan'ın güneyinde bir İsrail subayı tanksavar ateşi sonucu öldü

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Lübnan'ın güneyinde işgalde görevli İsrail subayı Yüzbaşı Eitan Shmuel Lemberg, Hizbullah'ın tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybetti. İsrail ordusu bölgeye hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan bir İsrail subayı, Hizbullah'ın tanksavar ateşi sonucunda öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin zırhlı birlikler subayı Yüzbaşı Eitan Shmuel Lemberg olduğu kaydedildi.

Lemberg'in Litani Nehri'nin kuzeyinde Hizbullah'ın açtığı tanksavar ateşi sonucunda öldüğü belirtilen açıklamada, ölümünün ailesine haber verildiği aktarıldı.

İsrail basını, tanksavar ateşinin açıldığı bölgeye İsrail ordusunun havadan ve topçu ateşiyle saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik savaş sırasında Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırıp genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 28'e yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuş, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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