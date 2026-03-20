Lübnan'daki Müslümanlar, bayram namazında İsrail saldırılarının son bulması için dua etti

Ramazan Bayramı'nı İsrail saldırılarının gölgesinde karşılayan Lübnanlı Müslümanlar, bayram namazında İsrail'in saldırılarının son bulması için dua etti.

Başta başkent Beyrut olmak üzere ülke genelinde Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Beyrut'un en büyük camilerinden Muhammed el-Emin Camisi'nde binlerce kişi bayram namazı kıldı, İsrail saldırılarının sona ermesi için dua etti.

Muhammed el-Emin Camisi'nde namazı kıldıran Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Emin el-Kurdi, hutbede birlik ve beraberlik mesajı vererek, bölgedeki savaşların son bulması için dua etti.

Bayram namazı sonrası AA muhabirine konuşan Lübnanlı Abdülgani Muaz, bayramın bu yıl zor şartlar altında geçtiğini belirterek, "Çok sayıda insan yerinden edilmiş durumda, insanlar sokaklarda kalıyor." dedi.

Bayrama buruk bir sevinçle girdiklerini ifade eden Muaz, "Savaşın sona ermesi ve insanların evlerine dönmesi için dua ettik. İnşallah bu 3 gün saldırı olmadan geçer ve çocuklar biraz olsun mutlu olur." diye konuştu.

Mustafa Kurdali de bayramın huzur içinde geçmesini temenni ettiklerini dile getirerek, "İnşallah ortam sakinleşir ve güzel bir bayram olur." ifadelerini kullandı.

Bayram namazı için Müslümanların camilere akın ettiğini söyleyen Kurdali, "Daha önce çok kötü şeyler gördük, inşallah tekrar yaşanmaz. İnşallah savaş biter." dedi.

Lübnan'da yaşayan Fransız Safa Bin Meryuma ise bayram namazı için Muhammed el-Emin Camisi'ne geldiğini belirtti.

Bin Meryuma, farklı ülkelerden insanların birlikte saf tuttuğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Bugün burada birçok ülkeden insanın bir arada namaz kıldığını gördüm. Adalet için dua ettim." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.