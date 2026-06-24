İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ın Güneyine Saldırı Düzenledi

NABATİYE, 24 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin El-Fevka bölgesinde yıkılan binanın enkazını kaldıran iş makineleri, 23 Haziran 2026.

Hizbullah ile İsrail arasında 20 Haziran'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail'in salı günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua