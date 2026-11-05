Lübnan'da 24. Çin barış gücü birliğinin 464 askerine BM Barış Madalyası verildi

Lübnan'da 24. Çin barış gücü birliğinin 464 askerine BM Barış Madalyası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü bünyesindeki 24. Çin barış gücü birliğinin 464 askerine, güneyde istikrar ve barışın korunmasındaki üstün özverileri için salı günü BM Barış Madalyası verildi. Madalya töreni ve geçit, Haniye köyündeki Çin barış gücü kampında düzenlendi.
HANNİYE, 5 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün bir parçası olan 24. Çin barış gücü birliğinin 464 askerine, ülkenin güneyinde istikrar ve barışın korunmasında sergiledikleri üstün özveri için salı günü BM Barış Madalyası takdim edildi.
Çin barış gücü onuruna, ülkenin güneyindeki Haniye köyünde bulunan Çin barış gücü kampında madalya takdim ve geçit töreni düzenlendi.
Kaynak: Xinhua