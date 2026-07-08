Lübnanlı çevre gönüllüleri, 140 bin plastik kapaktan 10 metreden uzun Lübnan bayrağı hazırladı

Lübnanlı çevreci kadınlar ve öğrenciler, plastik atıklara ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir araya gelerek yaklaşık 140 bin plastik kapaktan, ülkenin yüz ölçümüne atıf yapan 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir Lübnan bayrağı hazırladı.

Lübnan'ın Kesrevan ilçesine bağlı Ajaltun beldesinde çevre aktivistleri, öğrenciler ve gönüllüler, plastik atıkların geri dönüşümüne yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sıra dışı bir projeye imza attı.

Ajaltun Belediyesi'nin desteğiyle toplanan on binlerce yeşil, kırmızı ve beyaz plastik kapak kullanılarak, Lübnan'ın yüz ölçümüne atıfla 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev Lübnan bayrağı hazırlandı.

Çok sayıda gönüllünün katkısıyla hazırlanan çalışma, planlanan 24 saatten daha kısa sürede tamamlanırken, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan eserin belde meydanında kalıcı bir simge olarak sergilenmesi hedefleniyor.

Projeyle geri dönüşüm ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması ile toplumun ortak bir amaç etrafında bir araya gelebileceğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

"Çöpü sanata dönüştürüyoruz"

Projeyi tasarlayan çevre aktivisti Caroline Chaptini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın yalnızca bir sanat eseri olmadığını, aynı zamanda çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen bir mesaj taşıdığını dile getirdi.

Bayrağın yaklaşık 140 bin plastik kapaktan oluştuğunu belirten Chaptini, "Bu kapaklar Lübnan'ın dört bir yanından toplandı. Herkes bu bayrak için büyük emek verdi." dedi.

Çalışmayı planlanandan daha kısa sürede tamamladıklarını söyleyen Chaptini, "Normalde 24 saat sürmesini bekliyorduk ancak daha kısa sürede bitirdik. Bu büyüklükteki Lübnan bayrağını bu kadar kısa sürede hazırlayan ilk ekip olduk." ifadelerini kullandı.

İnsanların çöpe attığı plastikleri toplayarak sanat eserlerine dönüştürdüğünü anlatan Chaptini, "İnsanların sokağa attığı atıkları ve çöpü sanata dönüştürüyoruz. Bu sanat tüm dünyada çok takdir görüyor ve beni en çok mutlu eden şey de bu." diye konuştu.

Projeyle özellikle çocuklara üretmenin ve yenilikçi düşünmenin önemini anlatmak istediklerini vurgulayan Chaptini, "Yeni nesle, çöpe attığımız çok basit bir malzemeyle bile üretilebileceğini ve isterlerse dünyaya ulaşabilecek çalışmalar ortaya koyabileceklerini göstermek istiyoruz." dedi.

Bugüne kadar geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırladığı eserlerle 7 Guinness Dünya Rekoru kırdığını aktaran Chaptini, sekizinci ve dokuzuncu rekoru için de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Plastik şişelerden dünyanın en büyük ağacını, yarım milyon plastik kapaktan dünyanın en büyük hilalini, Dubai'de ise dünyanın en büyük mozaik çalışmalarından birini hazırladığını belirten Chaptini, tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan eserlerle çevre bilincini yaygınlaştırmayı amaçladığını vurguladı.

"Çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak istiyoruz"

Projeye öncülük eden eğitim kurumu Z Academy'nin kurucusu Zeina Sfeir de fikrin, çocuklara geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak göstermek amacıyla ortaya çıktığını anlattı.

İlk etapta küçük bir bayrak yapmayı planladıklarını belirten Sfeir, daha sonra projeyi büyüterek Ajaltun Belediyesi'nin desteğiyle ülke çapında bir farkındalık çalışmasına dönüştürdüklerini söyledi.

Hazırlanan dev bayrağın iki temel mesaj taşıdığını ifade eden Sfeir, şöyle konuştu:

"İlk mesajımız çevreyle ilgili. Çöp olarak gördüğümüz şeylerin aslında çok güzel bir sanat eserine dönüşebileceğini göstermek ve özellikle çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak istiyoruz."

İkinci mesajın ise toplumsal birlik olduğunu dile getiren Sfeir, "Hep birlikte çalıştığımızda Lübnan'da çok güzel işler başarabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bugün ülkemizin her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Sfeir, Ajaltun Meydanı'nda sergilenecek bayrağın zamanla turistik bir simgeye dönüşmesini hedeflediklerini belirterek, birlik içinde hareket edildiğinde Lübnan'ın neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.