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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan UNIFIL sonrası "uluslararası mekanizma girişimine" destek mesajı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa ve İtalya liderlerinin UNIFIL sonrası uluslararası mekanizma girişimini memnuniyetle karşıladı. Avn, bu girişimin Lübnan'ın egemenliği ve istikrarına uluslararası destek olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) sonrasında oluşturulması planlanan uluslararası mekanizmaya ilişkin girişimini memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, söz konusu girişimin Lübnan'ın egemenliği ve istikrarına verilen uluslararası desteğin samimi bir göstergesi olduğunu belirtti.

Avn, Fransız-İtalyan ortak açıklamasında UNIFIL sonrasında oluşabilecek herhangi bir güvenlik boşluğunun önlenmesi gerektiğine yapılan vurgunun, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde güvenliğin sağlanması ve devlet otoritesinin tesis edilmesindeki rolüne ilişkin Lübnan'ın yaklaşımıyla örtüştüğünü ifade etti.

Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini güçlendirecek, toprak bütünlüğünü koruyacak ve ülkenin bölgesel gerilimlerin sahasına dönüşmesini engelleyecek her türlü uluslararası girişime açık olduğunu kaydeden Avn, uluslararası ortaklarla koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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