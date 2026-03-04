Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem'i kabul etti
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'i kabul ederek Lübnan'daki son gelişmeler ve bölgedeki durumu görüştü.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Büyükelçi Lütem'i kabul etti.
Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler ile bölgedeki durum ele alındı.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan