Lübnan Cumhurbaşkanı, silahların devletin tekelinde toplanması konusunda geri adım atılmayacağını söyledi
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması konusunda geri adım atılmayacağını belirtti. Ayrıca, parlamento seçimlerinin planlandığı gibi mayıs ayında yapılacağını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah'ınkiler dahil olmak üzere ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması konusunda geri adım atılmayacağını vurgularken, parlamento seçimlerinin ise planlandığı gibi mayıs ayında yapılacağını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda siyasi parti temsilcileri, siyasetçiler ve aktivistlerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Silahların devletin tekelinde toplanması meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avn, bu konuda geri adım atılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Ülkenin yeni bir savaşa sürüklenmemesi için ilgili tüm taraflarla beraber çalıştıklarını belirten Avn, Lübnan halkının artık yeni savaşlara katlanacak gücünün kalmadığını ifade etti.

Bazı milletvekillerinin parlamento seçimlerinin ertelenmesi yönündeki çağrılarına da değinen Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile koordinasyon halinde, seçimlerin 3 Mayıs'ta planlandığı şekilde yapılması konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Silahların devletin tekelinde toplanması

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, Eylül 2025'te de ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 8 Ocak'ta Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki silahların toplanmasını öngören "planın ilk aşamasının hedefine ulaştığını" duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceklerini vurguluyor.

Son olarak, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik sürecin ikinci aşamasını kararlılıkla hayata geçireceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
