Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail Saldırısı Diyalog Sürecini Hedef Alıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Josehp Avn, İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısıyla aslında arabuluculuk kavramını ve diyalogla çözüm ilkesini hedef alındığını söyledi.

Avn, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in bahsi geçen saldırıyla aslında müzakere heyetini değil, müzakereyle çözüm yolunu tasfiye etmeye çalıştığına dikkati çeken Avn, "Saldırının yeri olarak da kardeş Katar'ı seçtiler. Çünkü Katar, düşmanın ( İsrail'in) tasfiye etme girişiminde bulunduğu diyalog ve barış buluşmalarının lokomotifi konumundadır." dedi.

" Katar'a yapılan saldırıyla verilen mesaj çok net, verilecek tepki de öyle olmalı"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği çocukların üzerine bomba yağdırmasına, Suriye'de savunmasız sivilleri bombalamasına ve Lübnan'da hemen her gün masumları hedef almasına tanıklık ettiklerini dile getiren Avn, ancak Katar'a yapılan saldırıyla verilen mesajın daha net olduğunu vurguladı.

İsrail'in söz konusu saldırısına karşı kınamaları yeniden dillendirmeyeceğini kaydeden Avn, şunları söyledi:

"Bu kınamalar tarihimizi ve günümüzü öylesine doldurdu ki artık halklarımıza sıkıcı geliyor, hatta sıkıcıdan da öte hale geldi. Doha'ya yönelik saldırıdan sonra tablo netleşmiştir, artık buna karşı verilecek tepkinin aynı açıklıkta olması gerekir."

"İsrail hükümeti, bölgemizde kalıcı adil bir barış istiyor mu?"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun önümüzdeki günlerde toplanacağını ve dünyada barış isteyen herkesin orada buluşacağını dile getiren Avn, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de oraya hep birlikte bir soruyla gidelim: İsrail hükümeti, bölgemizde kalıcı adil bir barış istiyor mu? Yanıtları evet olacaksa, bizler de Suudi Arabistan'ın 2022 yılında önerdiği Arap Barış Girişimi doğrultusunda hazır olduğumuzu söyleriz."

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi

Devlet başkanları seviyesinde yapılan zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olma özelliği taşıyor.