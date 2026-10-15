Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İsrail'deki seçimler müzakereleri yavaşlatmış olabilir"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'İsrail'deki seçimler müzakereleri yavaşlatmış olabilir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile İsrail'deki seçimlerin Tel Aviv yönetimiyle yürütülen müzakereleri yavaşlatmış olabileceğini ancak görüşmelerin durmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile İsrail'deki seçimlerin Tel Aviv yönetimiyle yürütülen müzakereleri yavaşlatmış olabileceğini ancak görüşmelerin durmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Baabda Sarayı'nda bir grup üniversite öğrencisini kabul etti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Avn, ABD öncülüğünde İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde güçlükler yaşandığını belirterek, bazı müzakere süreçlerinin istenen sonuca ulaşılana kadar yıllarca sürdüğüne dikkati çekti.

"Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile İsrail'deki seçimler müzakereleri yavaşlatmış olabilir." diyen Avn, bunun görüşmelerin durduğu anlamına gelmediğini, süreci ilerletmek amacıyla ABD yönetimiyle temasların sürdüğünü kaydetti.

Avn, hedeflerinin savaşı durdurmak, İsrail'in çekilmesini sağlamak, Lübnan'ın güneyini kurtarıp yeniden imar etmek, esirleri geri getirmek ve yerinden edilenlerin dönüşünü sağlamak olduğunu vurguladı.

Savaşın Lübnan'ın tamamına yayılmasını önlemeye çalıştıklarını belirten Avn, "Müzakerelere başvurmasaydık İsrail saldırıları Beyrut'u ve çeşitli kamu tesislerini de hedef alırdı." dedi.

Savaş ile müzakereler arasında üçüncü bir seçenek bulunmadığını yineleyen Avn, "Başka bir seçeneği olan varsa bana söylesin." ifadesini kullandı.

İsrail'de 27 Ekim'de meclis seçimleri yapılacak.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Selin büyük yıkım yarattığı Ayazağa'da vatandaşlar yaşananları anlattı: Personellerim can havliyle buradan yüzerek kaçtı

Büyük hasarın oluştuğu Ayazağa'da yaşananları vatandaşlar anlattı
Kırıkkale'de dronu fark eden ehliyetsiz sürücü araçtan inip yürüdü, yolcu direksiyona geçti! 80 bin lira ceza

Denetimi görünce araçtan inip yürüdü! Yolcu direksiyona geçti
Selin bilançosu ağırlaşıyor! Derede ters dönmüş araç bulundu, 5 kişi aranıyor

İşte felaketin fotoğrafı! 3 can kaybı, 5 kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe
FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri nedeniyle özür diledi

Hatasını anlayıp yola geldi! Herkesin önünde açık açık özür diledi
1. Lig'de sürpriz ayrılık! Stanojevic, maça dakikalar kala gönderildi

Türkiye'de sürpriz ayrılık! Ünlü hoca maça dakikalar kala gönderildi
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı
Sel suları Alişan'ın evini de bastı: Belimize kadar yükseldi

Sel Alişan'ın evini de vurdu! 3 saat sonunda bu pozu verdi
Kastamonu'da köy imamı ormanda öldürüldü! Başına odunla vuran şüpheli yakalandı

Odun toplarken çıkan tartışma kanlı bitti! Köy imamı öldürüldü