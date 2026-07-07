Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan, İsrail'in ateşkese uyması için uluslararası topluma çağrı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, hiçbir koşulda başkalarının Lübnan adına müzakere yürütmesini kabul etmeyeceklerini belirterek, uluslararası topluma İsrail'in ateşkese uyması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Özgür Vatanseverler Partisi, Lübnan Bankalar Birliği ve Değişim Hareketi heyetlerini kabul etti.

Görüşmede konuşan Avn, dün Nebatiye'de 4 kişinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in ateşkese uyması için baskı yapma çağrısını yineledi.

Hiçbir koşulda başkalarının Lübnan adına müzakere yürütmesini kabul etmeyeceklerini vurgulayan Avn, "İsrail'e, Lübnan toprakları üzerinde herhangi bir emeli bulunmadığını kabul ettirdik." ifadesini kullandı.

Hizbullah ve diğer grupların silahsızlandırılmasına ilişkin hükümet kararına dair ise Avn, "Silahın yalnızca devletin yetkisinde olmasına ilişkin karar uygulanacak. Tüm Lübnanlıların yararı için devletin otoritesinin tesis edilmesinden başka alternatif yok." dedi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetmişti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 319 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.