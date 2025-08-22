Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Konularını Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Genel Kurmay Başkanı Rudolph Heykel ve Devlet Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Tümgeneral Edgar Lavandos ile güvenlik gelişmeleri ve yolsuzlukla mücadele konusundaki faaliyetleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Avn, Genel Kurmay Başkanı Heykel'i Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Avn, Heykel ile güvenlik gelişmelerini ve yolsuzlukla mücadeleyi görüştü, Lübnan ordusunun koşulları hakkında bilgi aldı.

Avn ayrıca Devlet Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Tümgeneral Edgar Lavandos'u da kabul ederek, kurumun çalışmaları ve özellikle yolsuzlukla mücadele alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmelere ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Lübnan- Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye dün, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın başlatıldığını açıklamıştı.

Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini kaydetmişti.

Silahlarının toplanması kararı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.