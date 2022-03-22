Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, gıda krizinin öncelikli olduğunu söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle ülkesindeki gıda güvenliği krizinin, siyasi duruma göre daha önemli ve öncelikli bir konu haline geldiğini belirtti.

Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, dün Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştükten sonra bugün de İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Buradaki temasları sırasında İtalyan La Repubblica gazetesine röportaj veren Avn, buğday ihtiyacının yüzde 70'ten fazlasını Kiev ve Moskova'dan ithal eden ülkesinin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle gıda krizi riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Avn, "Önümüzde karanlık bir gelecek görüyoruz. Gıda güvenliği krizi artık, bizim için öncelikli ve siyasi duruma göre daha önemli bir konu." ifadesini kullandı.

Söz konusu savaşa ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ama durumun karmaşık olduğunu ifade eden Avn, tarımsal üretim dengesine bakıldığında bu çatışmanın, bütün ülkeler için küresel bir risk taşıdığını dile getirdi.

Avn, Rusya-Ukrayna savaşında tek çözümün barış olduğunu yineleyerek Birleşmiş Milletler anlaşmaları çerçevesinde müzakerelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de kısa süre önce yaptığı açıklamayla, Rusya ve Ukrayna'nın küresel tahıl ticaretinin 3'te 1'inden fazlasını oluşturduğuna dikkati çekerek bu iki ülkenin tarımsal faaliyetlerindeki olası kesintilerinin küresel gıda güvenliğinde ciddi ve geniş çaplı bozulmalara yol açabileceğine dikkati çekmişti.