Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Şam'daki bombalı saldırıları kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınayarak, bunun Suriye'nin istikrarını bozmayı ve yeniden toparlanma sürecini baltalamayı amaçladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Şam'ı hedef alan patlamları kınadı.

Şam'ın güvenliğinin bu hassas dönemde hedef alınmasının, Suriye'deki istikrarı sarsmayı ve ülkenin sürdürdüğü toparlanma sürecini baltalamayı amaçlayan bir girişim olduğunu ifade eden Avn, Lübnan'ın Suriye halkı ve kurumlarıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Saldırılarda yaralananlara acil şifa dileyen Avn, Suriye'nin istikrarının Lübnan'ın ve bölgenin istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen 2 patlamada aralarında 4 güvenlik görevlisinin bulunduğu 18 kişi yaralanmıştı.