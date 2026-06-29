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Lübnan Cumhurbaşkanı, CENTCOM Komutanı ile İsrail'le imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasını görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile yaptığı görüşmede, Lübnan-ABD-İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıkları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile yaptığı görüşmede, Washington'da Lübnan, ABD ve İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıkları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Baabda Sarayı'nda Cooper'ı, ABD'nin Beyrut Maslahatgüzarı Keith Hanningan ve Ateşkesi Denetleme Komitesi (Mekanizma) Başkanı ABD'li General Joseph Clearfield'ın da katılımıyla kabul etti.

Görüşmede, Washington'daki Lübnan-ABD-İsrail müzakereleri sonucunda imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik hazırlıklar ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına verdiği destek dolayısıyla Cooper'a teşekkür eden Avn, Lübnan devletinin, silahlı kuvvetleri aracılığıyla uluslararası güney sınırına kadar ülke genelinde otoritesini tesis etme konusundaki kararlılığını da yineledi.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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