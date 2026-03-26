Lübnan Başbakanı, Büyükelçi Lütem'i kabulünde, yerinden edilenlere desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'i kabulünde, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlere sağlanan destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, Büyükelçi Lütem'i, Lübnan Afet Yönetim Kurulu Başkanı Zahi Şahin'in de katılımıyla kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Lübnan'da yerinden edilenlere yönelik yürüttüğü insani yardım çalışmaları ile bu kapsamda sağlanabilecek ilave yardımlar ele alındı.

Selam, Türkiye'nin bu süreçte Lübnan'ın yanında durmasından dolayı teşekkür etti.